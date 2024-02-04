شكرا لقرائتكم خبر عن سينما وتليفزيون وإذاعة.. "أنف وثلاث عيون" تلهم المبدعين على مدار 55 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم الكثير من الفنانين والمخرجين والمؤلفين بتقديم أعمال فنية تحقق نجاحًا إما في إيرادات شباك التذاكر، وإما النجاح الجماهيري من خلال شاشة التليفزيون، فيسعى المبدعون بنسبة كبيرة لتقديم أعمالاً مستوحاة من روايات لكبار الأدباء، ومن بين هؤلاء الأدباء هو الراحل إحسان عبد القدوس الذى قدم الكثير من الروايات التي تم تحويلها إلى أعمال فنية لأكثر من مرة عبر التاريخ ومن بينهما رواية أنف وثلاث عيون.

"أنف وثلاث عيون" اسم رواية للراحل إحسان عبد القدوس، تم تقديمها في الأعمال الفنية على مدار 55 عامًا سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو السينما، قدمها كبار النجوم والتحق به مؤخرًا الفنان ظافر العابدين بعد طرح فيلمه بنفس عنوان الرواية لينافس في موسم منتصف العام السينمائي، وقد تم تقديم هذه الرواية عدة مرات سابقة وهو ما نذكره خلال هذا التقرير.

في الإذاعة بطولة عمر الشريف ونادية لطفي وسميرة أحمد

كانت البداية من خلال مسلسل إذاعى حمل اسم "أنف وثلاث عيون" وتم تقديمه عام 1969، وقام ببطولته كل من عمر الشريف، نادية لطفي، سميرة أحمد، محسن سرحان، عباس فارس، عقيلة راتب، معالجة أحمد صالح، إخراج محمد علوان.

في السينما بطولة محمود ياسين وماجدة ونجلاء فتحي وميرفت أمين

بعد مرور 3 سنوات من تقديمها في الإذاعة، تم تقديم فيلم "أنف وثلاث عيون" عام 1972، من بطولة محمود ياسين، ماجدة، نجلاء فتحي، ميرفت أمين، صلاح منصور، حمدى أحمد، سيناريو وحوار مصطفى كامل، وإخراج حسين كمال.

في التليفزيون بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي

بعد 8 سنوات من تقديم الرواية في السينما، تم تقديمها في مسلسل تليفزيوني يحمل اسم الرواية، عام 1980، وقام ببطولته كمال الشناوي، يسرا، ليلى علوى، ماجدة الخطيب، حسن مصطفي، سيناريو وحوار أحمد الخطيب، وإخراج نور الدمرداش.

في السينما برؤية مختلفة بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك

بعد مرور 44 عام من تقديم الرواية في الدراما، تم تقديم العمل في السينما مرة أخرى في عام 2024 ولكن برؤية جديدة وحمل الفيلم نفس اسم الرواية، وقام ببطولة الفيلم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمي أبو ضيف، سيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.