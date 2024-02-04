لجين عمران بتصريح مفـ ـاجئ : حللوا دمي في خطبة الجمعة وخفت من العودة الى بلدي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران مقطع من لقاء تلفزيوني معها كشفت فيها عن بعض المواقف التي تعرضت لها في بداية مسيرتها الإعلامية.

وأشارت الى انها تعرضت لهجوم كبير من الناس في تلك الفترة وعدم وقوف اي شخص الى جانبها حتى انه اصبح بعض الأشخاص “يحللون دمها” في خطبة يوم الجمعة، حتى أنهم كانوا يصفونها بالفاسقة بحسب ما قالته وأكدت انها وصلت فيها الحال الى شعورها بالتردد من العودة لبلدها خوفًا من أن يقوم شخص ما بالتعرض اليها او حتى إغتيالها.