حبيب كيم كارداشيان نجم معروف يصغرها بـ 12 عاماً.. وهذه هويته

ميرنا وليد - بيروت - أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ولاعب كرة القدم الشهير أوديل بيكهام جونيور تساؤلات حول حالة علاقتهما مرة جديدة اذ تم رصدهما مرة جديدة معاً في حدث جديد! ظهرت أسئلة حول علاقتهما مرة أخرى بعد أن حضرت النجمة البالغة من العمر 43 عاماً نفس الحدث مع لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي البالغ من العمر 31 عامًا في The Bird Streets Club ليلة الجمعة (2 فبراير) في ويست هوليود، كاليفورنيا وحصلت TMZ على صور لكيم وأوديل في حفل استضافه جاي زي قبل حفل توزيع جوائز غرامي في نهاية هذا الأسبوع.

بدت كيم لافتة في قميص أسود قصير وسروال مطابق. كانت مع شقيقتها كلوي كارداشيان، وكان صديق والدتها كوري غامبل أيضًا على قائمة الضيوف.