محمد خير الجراح يطلق أغنية إجتماعية تحت عنوان "بسيطة"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل السوري محمد خير الجراح أغنية اجتماعية بصوته تحت عنوان "بسيطة" على قناته الخاصة على يوتيوب.



العمل من كلمات و ألحان فتحي الجراح وتوزيع و ماسترينغ وضّاح كوريني وتم التسجيل و العمليات الفنية في ستديو سيدرا - حلب - سوريا.

وتقول الأغنية :

بسيطة كتير القصّة ما بدّها تفكير

الكبير بيضلّ كبير و الصغير بيضل صغير

أنا عامَلت كلّ الناس بالمنيح

عملت بأصلي حتّى ضميري يستريح

الغلطوا بحقي .. ما حطيتن ببالي

و يا جبَل ما يهزّك ريح

خليك أكبر من جرحك و بوشّ اللّي غدَرك إضحَك

و رَح أقولا من الأخير

الكبير بيضلّ كبير و الصغير بيضلّ صغير

كتار الزعلوا عفرحنا و ما هنّونا

كتار فرحوا عزعلنا و شمتوا فينا

سامحناهم لأنّهن علّمونا الضربة الما بتكسرنا بتقوّينا

خلّيك أكبر من جرحك و بوش اللي غدرك إضحك

و رح أقولا من الأخير

الكبير بيضلّ كبير و الصغير بيضلّ صغير