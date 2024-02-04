محمد خير الجراح يطلق أغنية إجتماعية تحت عنوان "بسيطة"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل السوري محمد خير الجراح أغنية اجتماعية بصوته تحت عنوان "بسيطة" على قناته الخاصة على يوتيوب.
العمل من كلمات و ألحان فتحي الجراح وتوزيع و ماسترينغ وضّاح كوريني وتم التسجيل و العمليات الفنية في ستديو سيدرا - حلب - سوريا.
وتقول الأغنية :
بسيطة كتير القصّة ما بدّها تفكير
الكبير بيضلّ كبير و الصغير بيضل صغير
أنا عامَلت كلّ الناس بالمنيح
عملت بأصلي حتّى ضميري يستريح
الغلطوا بحقي .. ما حطيتن ببالي
و يا جبَل ما يهزّك ريح
خليك أكبر من جرحك و بوشّ اللّي غدَرك إضحَك
و رَح أقولا من الأخير
الكبير بيضلّ كبير و الصغير بيضلّ صغير
كتار الزعلوا عفرحنا و ما هنّونا
كتار فرحوا عزعلنا و شمتوا فينا
سامحناهم لأنّهن علّمونا الضربة الما بتكسرنا بتقوّينا
خلّيك أكبر من جرحك و بوش اللي غدرك إضحك
و رح أقولا من الأخير
الكبير بيضلّ كبير و الصغير بيضلّ صغير
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