ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الاعلامي الكويتي صالح الراشد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بملابس اعتبرها البعض انها تشبه ملابس النساء.

وكان صالح قد شارك صورة على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها يرتدي شورتًا أسود قصيرًا مع جوارب طويلة.

إطلالة صالح قسمت الجمهور بين من عبر عن اعحجابه بجراته بتنسيق ملابسه وبين من اعتبره يختار اطلالات غير مناسبة له ويجب ان تكون أكثر ذكورية خصوصاً انه شخص معروف ويؤثر على قسم من الرأي العام والشباب والمراهقين الذين يتابعونه . اشد

كانت هذه تفاصيل خبر صالح الراشد يثير الجدل بإطلالته والجمهور : يرتدي ملابس نسائية! - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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