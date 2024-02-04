في 4 أيام.. إيرادات "التجربة المكسيكية" تتجاوز نصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 31 يناير، فيلم التجربة المكسيكية ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس السبت 147 ألفا و537 جنيها، وبلغ إيراده يوم الجمعة 2 فبراير 219 ألفا و603 جنيهات، وفي يومه الأول حقق 101 ألف و32 جنيها، أما ثاني أيامه وصل إيراده 159 ألفا و878 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام 628 ألفا و50 جنيها.

"التجربة المكسيكية" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، تأليف محمد محرز ومحمود حمدان، إخراج شادي علي، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ندا موسى ومحمود حافظ.

وتشهد دور العرض السينمائي منافسة بين أكثر من 10 أفلام، بينها: الإسكندراني، رحلة 404، أنف وثلاث عيون، شماريخ، عصابة عظيمة.