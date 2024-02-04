شكرا لقرائتكم خبر عن من فارس بلا جواد إلى مليحة.. كيف تضامنت الدراما والسينما مع فلسطين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما إن تم الإعلان عن تواجد مسلسل درامى يتطرق للقضية الفلسطينية في دراما رمضان واستعاد الكثيرون من محبى الدراما الكثير من الأعمال المميزة فى تاريخ الفن المصري التي نجحت من المحيط للخليج وناصرت القضية الفلسطينية ودعمتها بقوة.

وذلك على صعيد السينما والدراما، بأعمال مهمة حققت نجاحاً لافت وتضامنت مع الشعب الفلسطيني بقوة من خلال أحداثها، وهو ما جعل مشاهد تلك الأعمال عالقة فى الأذهان حتى الآن.

مسلسل "فارس بلا جواد"

أحد أهم الأعمال التى تطرقت للقضية الفلسطينية من جذورها، بعدما استطاع الفنان محمد صبحى التطرق بقوة لأمور كثيرة أثرت في جيل كامل ازداد وعيه أثناء مشاهدة المسلسل بعدما علم بأمور مثل بروتوكولات حكام صهيون، وغيرها من الأمور التي تفضح المخطط الصهيوني إزاء المنطقة العربية برمتها.

مشهد مسلسل حالة خاصة يدعم فلسطين على طريقته والشال الفلسطينى فى زينهم

ولم يكن الحاضر منفصلاً عن المستقبل، فقد تضمنت الأعمال الدرامية التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إشارة إلى فلسطين تضامناً مع أهالى غزة، وظهر فى مسلسل "زينهم" الشيخ حسنى وهو يضع على كتفيه الشال الفلسطيني، وفى مسلسل "حالة خاصة"، ظهرت شخصية باسم "رام الله"، والتي تجسدها الفنانة هاجر السراج، وتحمل بيدها حقيبة على شكل خريطة فلسطين، وتبحث بإحدى المكتبات عن كتاب عن رواية "أعراس آمنة" للشاعر والروائى الأردني، فلسطينى الأصل إبراهيم نصر الله.

وهو ما دفع الشاعر الكبير والروائى، إبراهيم نصر الله، للإشادة بالعمل حيث كتب على موقع "X"، تويتر سابقاً، منشور " حرص صناع مسلسل حالة خاصة على التضامن مع فلسـطين، ففى مشهد تذهب "هاجر السراج"، وهى تمسك فى يدها حقيبة على شكل خريطة فلسـطين ومكتوب عليها رام الله، وتبحث فى المكتبة عن رواية "أعراس آمنة" للشاعر والروائى الفلسطينى إبراهيم نصر الله، تحية لأهل غزة، وهو من الروايات فى سلسلة الملهاة الفلسطينية والمكونة من ثمانى روايات عن القضية الفلسطينية".

فيلم "باب الشمس"

وفى السينما يأتي أحد أبرز أفلام المخرج يسرى نصر الله الذى قدم خلاله ملحمة فازت بجوائز عديدة بالمهرجانات الفنية، وذلك بعدما أظهر المعاناة التي طالت الشعب الفلسطيني الذى يعيش داخل مخيمات.

فيلم "السفارة فى العمارة"

البداية من فيلم السفارة في العمارة للزعيم عادل إمام، ورغم أنه كوميدي ومليىء بالمواقف الكوميدية إلا أنه كان يناقش كعادة أفلام الزعيم القضية الفلسطينية ونظرة العالم العربي لها والمصريين بالتحديد، ممن لم يتقبلوا الجيرة للسفارة الإسرائيلية بعدما عاد من الإمارات ليجد شقته في مواجهتها، وهو ما أرهقه بصورة كبيرة، كما رفض ذلك بالقوة ما جعله يٌعتبر بطلاً قومياً، كما ظهر خلال العمل موقف مؤثر في نهايتها عقب وفاة الطفل المقرب من الزعيم داخل فلسطين على يد جيش الاحتلال.

"رأفت الهجان" و"دموع فى عيون وقحة"

نعود للدراما التليفزيونية وتلك المرة مع أهم المسلسلات ذات التأثير الكبير في الوطن العربى، والتي تطرقت للنكسة وانتصار 73 ولم تكن منفصلة عما يحصل في فلسطين، والحركة الصهيونية، والصراع على فلسطين.

وكان وقع اختيار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النجم دياب ليقدم بطولة مسلسل "مليحة" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والذى يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار .