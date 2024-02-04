وفاة علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد.. وأكاديمية الفنون تنعيه

القاهرة - سامية سيد - نعت أكاديمية الفنون، برئاسة غادة جبارة، الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونعت أكاديمية الفنون أستاذها بمنشور عبر فيسبوك قالت فيه: "بقلوب صابرة محتسبة تتقدم الاستاذه الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية بخالص العزاء لوفاة الدكتورعلاء عبد العزيز داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق زوجته وأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون .





يذكر أن علاء عبد العزيز سليمان هو أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وكاتب مسرحي قدمت أعماله على العديد من المسارح فضلًا عن ترجمتها للغة الإنجليزية، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2020.