خاص - يسرا ومنى زكي ومحمد رمضان وغيرهم يغيبون عن رمضان 2024 .. وهذا رأي ماجدة خير الله بالأمر

ميرنا وليد - بيروت - أسابيع قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المقبل 2024، إذ يستعد عدد من الممثلين في الفترة الحالية لهذه المنافسة، فمنهم من بدأ تصوير مسلسله مثل أحمد العوضي وأمير كرارة وأكرم حسني وغادة عبد الرازق والبعض ما زال في مرحلة التحضيرات النهائية استعداداً للتصوير مثل يحيى الفخراني ونيللي كريم.



وعلى جانب آخر هناك بعض الممثلين الذين لن يلحقوا شهر رمضان المقبل 2024، وسيغيبون عن الشهر الكريم، نظراً لانشغالهم بأعمال سينمائية، كما أن بعضهم قرر أخذ إجازة من المنافسة هذا العام.

وتحدث "الفن" مع الناقدة الفنية، ماجدة خير الله، والتي كشفت لنا إذا كان سيؤثر غياب هؤلاء النجوم على المنافسة في رمضان المقبل 2024 أم لا، ولقد قالت: "غياب هؤلاء النجوم سيكون فرصة جيدة لهم لالتقاط الأنفاس والاختيار الجيد لأعمال جديدة للمشاركة فيها في الفترة المقبلة، والمشاركة كل عام بعمل جديد ليست ميزة، بل إنه فخ يقع فيه البعض يجعلهم مكررين أو يقدمون أعمالاً ليست جيدة".

وتابعت : "كما أن غياب هذا الكم الهائل من النجوم، سيكون فرصة للأعمال التي ستشارك في رمضان المقبل 2024 للظهور أكثر، وربما نتفاجأ بمواهب جديدة لم نكن نراها من قبل أو لم يسلط عليها الضوء جيداً، وأنصح هؤلاء الممثلين الذين يتواجدون بمسلسلات في رمضان المقبل 2024، أن يبحثوا عن أعمال جيدة وقوية من أجل المنافسة في السنوات المقبلة".

الفنان محمد رمضان واحد من الفنانين الذين سيغيبون عن رمضان المقبل 2024، إذ قرر التفرغ لفيلمه الجديد "أسد أسود"، الذي يتناول خلاله فترة ثورة العبيد، والأحداث تدور في عام 1280 ميلادية، في حقبة المماليك، ويشاركه البطولة ماجد الكدواني، رزان جمال، خالد الصاوي، علي قاسم، ومحمود السراج، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، وتأليف وإخراج محمد دياب.

ولقد سيطر محمد رمضان على المنافسة في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسله "جعفر العمدة"، والذي تصدر الترند طوال أيام الشهر الكريم، وشاركه البطولة هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، زينة، أحمد داش، أحمد فهيم، منة فضالي، منذر رياحنة، وجوري بكر، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

ولم تفضل الممثلة منى زكي أن تستغل نجاحها في رمضان الماضي 2023 بمسلسل "تحت الوصاية"، إذ قررت الغياب هي الأخرى عن رمضان المقبل 2024، نظراً لموافقتها على أكثر من عمل سينمائي تركز عليهم في الفترة الأخيرة، أبرزهم فيلم "لعب عيال"، والذي يجمعها بكريم عبد العزيز.

وتغيب الممثلة يسرا عن الموسم الرمضاني المقبل، لأنها لم تجد السيناريو الجيد الذي يشجعها على المشاركة، ويأتي ذلك على الرغم من أنها تحرص بشكل دائم على التواجد في رمضان، كما ارتبط الجمهور بنوعية الأعمال التي تناقش من خلالها القضايا المجتمعية.

وقرر الممثل عمرو سعد تأجيل مسلسله "سيدي مكين"، لرمضان 2025، إذ كان من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح، وهو حالياً منشغل في تصوير فيلمه "الغربان"، الذي من المتوقع أن يتم عرضه في صيف 2024، ويشاركه البطولة مي عمر، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمود بزاوي، أحمد بدير، ومن إخراج ياسين حسن.

ونافس عمرو سعد في رمضان الماضي 2023، بمسلسل "الأجهر"، وشاركه البطولة كل من درة، ناهد السباعي، نور النبوي، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

ولن يكون الجمهور على موعد مع مسلسل الممثلة ياسمين عبد العزيز في رمضان المقبل 2024، إذ قررت هي الأخرى الغياب بسبب انشغالها بالتحضير لفيلم جديد، إذ أنها تريد العودة للسينما بقوة، واكتفت بالنجاح الذي حققته في رمضان الماضي 2023 بمسلسل "ضرب نار"، الذي تعاونت فيه مع زوجها أحمد العوضي، وشاركهما بطولته كل من ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، مها نصار، هدى الإتربي، إيمان السيد، وأحمد غزي، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

وتعيش الممثلة منة شلبي في الفترة الحالية حالة من النشاط السينمائي، وهو الأمر الذي جعلها تقرر الابتعاد عن منافسة رمضان المقبل 2024، إذ تواصل حالياً تصوير فيلمين، الأول يحمل اسم "فرقة الموت" مع الممثل أحمد عز، وتدور أحداثه في زمن الأربعينيات والخمسينيات، والفيلم الثاني يحمل اسم "الهوى سلطان"، ويشاركها البطولة الممثل أحمد داود، وتدور أحداثه في إطار رومانسي إجتماعي.

وكانت منىة شلبي قد قدمت في رمضان الماضي 2023، مسلسل "تغيير جو"، وشاركها البطولة إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، محمود قابيل، عصام عمر، وصالح بكري، والعمل قصة وسيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج صادق الصباح.

وللعام الثالث على التوالي، يغيب الممثل يوسف الشريف عن الموسم الرمضاني المقبل 2024، فلقد كان من المقرر مشاركته بمسلسل "الراكون"، لكنه خرج من السباق الرمضاني بسبب مشاكل إنتاجية، وقرر صنّاعه عرضه في رمضان 2025، من تأليف طليقته إنجي علاء، وإخراج ماندو العدل.

وكان آخر أعمال يوسف الشريف في رمضان 2021، ونافس حينها بمسلسل كوفيد 25، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال.

واستطاع الممثل أحمد أمين هو الآخر أن يضع اسمه خلال السنوات الماضية ضمن نجوم رمضان، بعد نجاحه بمسلسلي "جزيرة غمام" و"الصفارة"، لكن الحظ لم يحالفه في رمضان المقبل 2024، فلقد كان من المقرر أن ينافس بمسلسل "قصة المدينة"، لكن توقف التحضير للعمل بسبب مشاكل إنتاجية، وكان من إخراج كاملة أبو ذكري، وتأليف خالد وشيرين دياب.

وعرض لأمين في رمضان الماضي مسلسل "الصفارة"، بطولة طه دسوقي، حاتم صلاح، إنعام سالوسة، محمود البزاوي، ومن إخراج علاء إسماعيل.

وللممثل عمرو يوسف نصيب من الغياب عن رمضان المقبل 2024، فلقد توقف التحضير لمسلسله "شغل فنادق"، والذي كان سيشاركه البطولة كل من روبي، أحمد مالك، أحمد فهيم، كريم عفيفي، محمد رضوان، وإدوارد، ومن إخراج محمد سامي.

وكان قد شارك في رمضان 2023، بمسلسل الكتيبة 101، من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وشاركه البطولة آسر ياسين، وكشف العمل عن العديد من بطولات الجيش المصري.

أما الفنان محمد سعد، فهو الآخر منشغل في الفترة الحالية بالسينما، الأمر الذي جعله يغيب عن رمضان المقبل 2024، ففي رمضان الماضي 2023، قدم مسلسل "إكسلانس"، وشاركه بطولته أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، حسام داغر، حسن عبد الفتاح، سارة درزاوي، شيرين، عمر مصطفى متولي، ومن إخراج إبرام نشأت.