فن ومشاهير

نانسي عجرم تتألق بجامبسوت من تصميم إيلي صعب في حفلها بالسعودية وهذا سعره

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في الرياض وأطلت جامبسوت أسود لامعا بلا أكمام، ويتميز بفتحة من عند الصدر، من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

الجامبسوت يصل سعره الى حوالي 5187 دولار، أي ما يعادل 160 ألف جنيه وبدت في غاية الجمال فيه.
من ناحية ثانية كانت نانسي قد طرحت أغنية "قلبي يا محتاس" هي احدى أغاني فيلم "مقسوم " المعروض حاليا بالسينمات ويخوض بطولته كل من ليلى علوي وشيرين رضا. والأغنية من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق يحيى.

60a05a8eb6.jpg77c4cc2c27.jpgf45f1d0887.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تتألق بجامبسوت من تصميم إيلي صعب في حفلها بالسعودية وهذا سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا