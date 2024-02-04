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ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في الرياض وأطلت جامبسوت أسود لامعا بلا أكمام، ويتميز بفتحة من عند الصدر، من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.
الجامبسوت يصل سعره الى حوالي 5187 دولار، أي ما يعادل 160 ألف جنيه وبدت في غاية الجمال فيه.
من ناحية ثانية كانت نانسي قد طرحت أغنية "قلبي يا محتاس" هي احدى أغاني فيلم "مقسوم " المعروض حاليا بالسينمات ويخوض بطولته كل من ليلى علوي وشيرين رضا. والأغنية من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق يحيى.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تتألق بجامبسوت من تصميم إيلي صعب في حفلها بالسعودية وهذا سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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