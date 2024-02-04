ياسين التهامي يحيي ليلة في حب رسول الله و"نقابة الممثلين" تكرمه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استضافت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أمس السبت 3 فبراير، عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي، على مسرح النهار التابع للنقابة.

وقدم التهامي حفلا بعنوان "ليلة فى حب رسول الله" بحضور الدكتور أشرف زكي، الفنان منير مكرم، الفنان عزوز عادل وعدد من أعضاء النقابة والفنانين ومحبي الشيخ ياسين التهامي.

كما حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تسليم التهامي تكريم خاص من النقابة.

جدير بالذكر أن الشيخ ياسين التهامي شارك مؤخرًا في إحياء أحد حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، وقدم باقة من أشهر الأناشيد الدينية وسط حضور جماهيري كبير.

وكان التهامي مر بأزمة صحية في نوفمبر الماضي وعاد لاستئناف نشاطه، وحرص نجله الشيخ محمود التهامي على طمأنة الجمهور على صحته قبل أن يعود الأول لمقابلة محبيه في الحفلات عقب شفائه.