أحمد صفوت عن الكاتب المسرحي علاء عبدالعزيز: أطهر القلوب التي عرفتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعى الفنان أحمد صفوت عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، الكاتب المسرحي وأستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور علاء عبدالعزيز.

ونشر صفوت صورة الراحل، معلقا "كنت استنى أشوفك قبل ما تمشي يا علاء، انت واحشني قوي، ربنا يرحمك يا حبيبي ومش هنعزك على اللي خلقك، أشهد الله أنك من أطهر القلوب اللي عرفتها في حياتي، اسألكم الدعاء للدكتور علاء عبدالعزيز".

وكانت أكاديمية الفنون أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك، ونشرت صورة للراحل وعلقت "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. بقلوب صابرة محتسبة تتقدم الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية بخالص العزاء لوفاة الدكتور علاء عبدالعزيز داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق زوجته وأهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".