بالصور| أحمد داود وأحمد حاتم وعزوز عادل في جنازة والدة تارا عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

أقيمت صلاة الجنازة على والدة الفنانة تارا عماد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب انتهاء صلاة ظهر اليوم الأحد 4 فبراير.

وحرص على المشاركة في الجنازة عدد من نجوم الفن، لمواساة تارا وتقديم واجب العزاء لها، وبينهم الفنان أحمد حاتم والفنان أحمد داود، والفنان عزوز عادل.

تارا عماد أعلنت وفاة والدتها مساء السبت، 3 فبراير، ونشرت على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)".

وكشفت تارا عماد عن موعد ومكان جنازة والدتها، وكتبت "انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد.. اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

اقرأ أيضا

موعد ومكان جنازة والدة الفنانة تارا عماد

"ربنا يصبر قلبك".. غادة عادل تنعى والدة تارا عماد