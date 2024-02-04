ريهام عبدالغفور تحضر جنازة والدة تارا عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

انتهت قبل قليل صلاة الجنازة على والدة الفنانة تارا عماد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إذ أقيمت عقب انتهاء صلاة ظهر اليوم الأحد 4 فبراير.

وحرصت على التواجد النجمة ريهام عبدالغفور، للمشاركة في وداع الراحلة ومواساة تارا. كما حرص على التواجد: الفنان أحمد حاتم والفنان أحمد داود، والفنان عزوز عادل.

تارا عماد أعلنت وفاة والدتها مساء السبت، 3 فبراير، ونشرت على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)".

وكشفت تارا عماد عن موعد ومكان جنازة والدتها، وكتبت "انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد.. اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

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