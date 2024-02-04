شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يؤجل حفل توقيع كتابه لوفاة علاء عبد العزيز ومرافقة جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، تأجيل حفل توقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي، الذى كان من المقرر أن يتم توقيعه اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى غدٍ، نظرًا لوفاة الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، والسفر إلى محافظة كفر الشيخ لمرافقة جثمانه لمثواه الأخير.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية حفل توقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55، غداً الإثنين فى تمام الساعة الرابعة مساء.

وكانت أكاديمية الفنون، برئاسة غادة جبارة، نعت الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونعت أكاديمية الفنون أستاذها بمنشور عبر فيسبوك قالت فيه: "بقلوب صابرة محتسبة تتقدم الاستاذه الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية بخالص العزاء لوفاة الدكتورعلاء عبد العزيز داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق زوجته وأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

يذكر أن علاء عبد العزيز سليمان هو أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وكاتب مسرحي قدمت أعماله على العديد من المسارح فضلًا عن ترجمتها للغة الإنجليزية، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2020.