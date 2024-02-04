شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يجسد شخصية "السياف" فى مسلسل "ألف ليلة وليلة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان أحمد فتحى شخصية "السياف" في أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، حيث يواصل فريق عمل المسلسل التصوير بكثافة بالغة للانتهاء من التصوير في الوقت المحدد، والتفرغ لأعمال المونتاج والمسكاج ليصبح العمل جاهزًا للعرض في موسم رمضان.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين والعمل تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل دعاية المسلسل الفترة المقبلة، تمهيداً لطرح المسلسل في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه.