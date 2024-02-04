شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة فى حب رسول الله.. "نقابة المهن التمثيلية" تكرم ياسين التهامى بعد أمسية دينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، عميد الإنشاد الدينى الشيخ ياسين التهامي فى مسرح النهار التابع للنقابة، في أمسية دينية بعنوان ليلة فى حب رسول الله وذلك تزامنًا مع ليلة الإسراء والعجراء التي تحل يوم الأربعاء المقبل حيث تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024 حسب الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

وحضر الأمسية أمس الدكتور أشرف زكى، طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، منير مكرم، عزوز عادل، وعدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وفى نهاية الأمسية كرم أشرف زكى الشيخ ياسين التهامى وأهدام درع تكريم من نقابة الممثلين.

يذكر أن الشيخ ياسين التهامى شارك بالتمثل لأول مرة في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل" ستهم" للنجمة روجينا باقناع من أشرف زكى، والعمل شارك في بطولته جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعبت، وضيف الشرف اياد نصار وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.



جانب من حفل ياسين التهامى فى مسرح النهار



ياسين التهامى مع اشرف زكى وطاهر ابو زيد



اشرف زكى يكرم ياسين التهامى



اشرف زكي يكرم ياسين التهامى



عزوز عادل



حفل ياسين التهامى



حفل ياسين التهامى بمسرح النهار التابع لنقابة الممثلين