بمشهد من مسلسلها..صبا مبارك تشعل حماس الجمهور لمشاهدة "بين السطور"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة الأردنية صبا مبارك مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، أظهرت من خاله مشهد من مسلسلها الحالي "بين السطور"، و حمست الجمهور لمشاهدة العمل من خلال سؤالهم بالتعليق قائلةً: "بين السطور .

. مين شاف الحلقة ؟".

و في وقت سابق، اعتبرت صبا مبارك أن دورها في مسلسل "بين السطور"، أتعبها نفسياً، وقالت: "المسلسل صعب وأخذ من توازني النفسي شويتين حلوين، وقعدت بعده في البيت شهرين متنحة مش عارفة أعمل إيه".

مضيفة: "التجربة كانت طويلة، وطريقة حكي القصة معقدة وفي أزمنة مختلفة، لكن فخورة بالتجربة وكل عناصرها".

وعن دورها في المسلسل، قالت: "القصة تتكلم عن إعلامية مشهورة جدا، ماضيها يعود ليفسد حاضرها، وكل حياتها على مفترق طرق، ومضطرة تأخذ قرارات من نوع لو حصلت غلطة ممكن حياة إنسان تبوظ".

