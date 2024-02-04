ديانا حداد| مشاهدات أغنية "كل الهلا" خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - حققت الفنانة ديانا حداد بأغنتها الجديد “كل الهلا”، أكثر من 170 ألف مشاهدة، وذلك خلال 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية كل الهلا ديانا حداد

أغنية كل الهلا من كلمات مأمون النطاح، ألحان محمد التركي، وتقول كلماتها"

كل الهلا بالغالي العليه يلوگ حسنك سبحانك ربي مفصل من فوك من يوم شفتك عاشگ وانت المعشوگ وادعي الباري يسكني يمك يا فلان غنيت لك عالمطبگ والطبل والناس شهود من عشرتك ما اتوب يا ترف وعيونك سود الجوبي الجوبي الجوبي خل ادبج يمك محبوبي دامك انته گبال العين للصبح نلعب جوبي خيرّ الكلام وياك ما قل ودل يا روحي فدوه لطولك تبقى مدلل يزعل عليه الكون بس لا تزعل انت نظر هالعين وأنت الشريان ينهار منك ينهار من شاف طولك يا زين كلها صاحت يا ستار من عيونك والخدين الجوبي الجوبي الجوبي خل ادبج يمك محبوبي دامك انته گبال العين للصبح نلعب جوبي



ديانا حداد يمك مزاجي

كانت قد طرحت ديانا حداد أخيرًا أغنية “يمك مزاجي”، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "

لا تبعد عن عيني .. فراقك يوجع قلبي .. عايش لليوم أني .. ما ادري شلون وربي .. وبعدك ضعت هم زين رجعت .. يمك مزاجي فوق النخل فوق اوعدني ما تغيب وتتركني للشوق ماريده لا لا لا لا على الشوق مالي قوة والله ولا تبعد عن عيني عمري وحياتي ما تخيلت يوم بحب واحد اوقع ويطير النوم ما عوفك لالالالا غرامك صعبه كلش انساه ولا تبعد عن عيني

