شاهد سارة مهند وسط حراسة مشددة في أحدث ظهور لها

ظهرت التيك توكر الشهيرة سارة مهند في أحد المعارض، محاطة بحراسة مشددة، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول العديد من متابعي مهند التقاط الصور معها، لكن دون جدوى بسبب كثافة الحراسة.

وتساءل الكثيرون عن سبب وجود هذه الحراسة المشددة حولها.

وعلق أحد النشطاء على الأمر قائلاً: “على إيش الحراسة، من شو بدهم يحموها؟”.

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