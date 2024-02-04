شاهد فرح الهادي تصدم الجمهور بطريقة إزالة الميكاج

في مقطع فيديو على سناب شات، نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي والفاشينيستا الكويتية فرح الهادي طريقة غير تقليدية لإزالة المكياج، حيث قامت بتقشيره من وجهها.

أثار الفيديو صدمة وتعجب المتابعين، حيث ظهرت علامات الألم على وجه فرح الهادي بينما كانت تزيل القشرة.

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة القناع الذي تضعه فرح الهادي على وجهها، بينما انتقد البعض ما قامت به خاصةً بعد معاناتها من مرض جلدي لفترة طويلة.

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