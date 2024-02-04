بالفيديو: يوشا السياري تروي موقفًا يوضح غيرة زوجها الشديدة عليها

في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، روت مشهورة السوشال ميديا يوشا السياري موقفًا يوضح غيرة زوجها الشديدة عليها.
قالت يوشا في الفيديو: “قالي إرجعي السيارة، المحل كله عمال وكده، إرجعي”.
وأضافت قائلة: “شافني بصور السمبوسات في المطبخ، قالي لا، ورجعت السيارة.”
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، وعبروا عن آرائهم حول تصرف زوجها.
من بين التعليقات:
- “والملايين اللي يشوفونها ويشوفون مقاطعها بالسوشال ميديا وش وضعهم ما تغار منهم ولا بس حبكت على عمال المحل.”
- “الغيرة ميزة جميلة، لكن لما تكون بحدود، هيك بتصير مشكلة.”
- “يوشا لازم تتحكم بالغيرة، مو تسيطر عليها.”
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