بالفيديو: يوشا السياري تروي موقفًا يوضح غيرة زوجها الشديدة عليها

في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، روت مشهورة السوشال ميديا يوشا السياري موقفًا يوضح غيرة زوجها الشديدة عليها.

قالت يوشا في الفيديو: “قالي إرجعي السيارة، المحل كله عمال وكده، إرجعي”.

وأضافت قائلة: “شافني بصور السمبوسات في المطبخ، قالي لا، ورجعت السيارة.”

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، وعبروا عن آرائهم حول تصرف زوجها.

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