شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة منسية الحلقة 7.. خيرت يخطف العقد من سعاد ويكتشف أنه "فالصو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه على قناة cbc ومنصة Watch it بمراقبة خيرت (أحمد فهيم) لسعاد (سوسن بدر) أثناء ذهابها إلى مكان غامض ويدخل عليها فجأة من أجل الحصول على العقد منها، ويخطف منها العقد عنوة، وبعد ذلك ويحاول تثمين العقد وياتى برجل جواهرجى ليثمنه ويكشف له أن هذا العقد كرستال وليس ألماظ.
تقى (ريم سامى) تبدأ في تجهيز البيوتى سنتر الذى قررت فتحه، وتذهب بعد ذلك إلى اخيها عمر (محمد على رزق) دكتور النساء، وتخبرها بعدم رغبتها في الانجاب حالياً وأنها تريد تأجيل هذه الخطوة وتطلب منها اقتراح عليها وسائل لمنع الحمل، في حيث بدأ يوسف (طارق صبرى) في شك بأن زوجته ريناد (نانسى صلاح) علمت شيء عن علاقته بصديقتها هند (هلا السعيد).
هاشم (هشام إسماعيل) يشترى مزرعة عجول وبقر من أجل الاستثمار بنصيبه في الورث بعد بيع المصنع والفيلا ، أما نوح (محمود حجازى) فبدأ محاولاته لمساعدة الحاج حلمى (أحمد صيام) في توفير الدقيق والسكر بعد الخلاف الذى نشب بينه وبين المورد للبضاعة، ويقرر العودة للقاهرة من أجل احضار الدقيق والسكر للمصنع
مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.
مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.
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