شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة منسية الحلقة 7.. خيرت يخطف العقد من سعاد ويكتشف أنه "فالصو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه على قناة cbc ومنصة Watch it بمراقبة خيرت (أحمد فهيم) لسعاد (سوسن بدر) أثناء ذهابها إلى مكان غامض ويدخل عليها فجأة من أجل الحصول على العقد منها، ويخطف منها العقد عنوة، وبعد ذلك ويحاول تثمين العقد وياتى برجل جواهرجى ليثمنه ويكشف له أن هذا العقد كرستال وليس ألماظ.

تقى (ريم سامى) تبدأ في تجهيز البيوتى سنتر الذى قررت فتحه، وتذهب بعد ذلك إلى اخيها عمر (محمد على رزق) دكتور النساء، وتخبرها بعدم رغبتها في الانجاب حالياً وأنها تريد تأجيل هذه الخطوة وتطلب منها اقتراح عليها وسائل لمنع الحمل، في حيث بدأ يوسف (طارق صبرى) في شك بأن زوجته ريناد (نانسى صلاح) علمت شيء عن علاقته بصديقتها هند (هلا السعيد).

هاشم (هشام إسماعيل) يشترى مزرعة عجول وبقر من أجل الاستثمار بنصيبه في الورث بعد بيع المصنع والفيلا ، أما نوح (محمود حجازى) فبدأ محاولاته لمساعدة الحاج حلمى (أحمد صيام) في توفير الدقيق والسكر بعد الخلاف الذى نشب بينه وبين المورد للبضاعة، ويقرر العودة للقاهرة من أجل احضار الدقيق والسكر للمصنع