شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان.. محمد سلام على طريقة جيم كارى فى the mask بالكبير أوى 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد سلام تصوير مشاهده في أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى" مع النجم أحمد مكى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، ويجسد سلام خلال حلقات العمل شخصية المقنع التي جسدها النجم العالمى جيم كارى في فيلمه الشهير "the mask" الذى تم عرضه عام 1994.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.

ودارت أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

في حين استمر جونى فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.



أحمد مكى ومحمد سلام و رحمة أحمد