شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح القومي يقدم رائعة توفيق الحكيم "رصاصة في القلب" والافتتاح الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المسرح القومي أحدث إنتاجاته بداية من يوم الخميس المقبل 8 فبراير بافتتاح مسرحية "رصاصة في القلب" إعداد وإخراج مروان عزب، ويرفع الستار التاسعة مساء، والعمل ديكورات فادي فوكيه، وأزياء دنيا الهواري، وأشعار أحمد الشريف، وتوزيع موسيقي محمد حمدي رؤوف، واستعراضات فروق الشريف وخدع مسرحية خالد عباس.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية (نجيب)، ذلك الشاب الذي يعيش حياة لاهية غير مكترث بشيء، وبالكاد يكفيه ما يكسبه للتعايش منه، وذات يوم يرى فتاة جميلة فيقع أسيرًا لعينيها من أول نظرة، لكنه يكتشف أنها خطيبة صديقه، فيكتم سره في قلبه.

وجدير بالذكر أن مسرحية "رصاصة في القلب " قدمت لأول مرة كفيلم سينمائي يوم 27 مارس عام 1944، من اخراج محمد كريم، وبطولة محمد عبد الوهاب، راقية إبراهيم، سراج منير، علي الكسار، محمد عبد القدوس.



رصاصة في القلب