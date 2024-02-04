كيف علّقت نوال الكويتية على حفل “فبراير الكويت”؟

أحيت كل من الفنانَين نوال الكويتية ومطرف المطرف الليلة الثانية من مهرجان “فبراير الكويت ٢٠٢٤”.

تألّقت نوال الكويتية بتقديم كوكبة من الاغنيات أمام حشد جماهيري كبير في مسرح الكويت أرينا حيث افتتحت حفلها بأغنية وطنية في حبّ الكويت، ثم توالت بتقديم اغنياتها .

عن الحفل قالت نوال الكويتية: “جمهوري الحبيب شكرًا لدعمكم الدائم، استمتعت معاكم وبشوفتكم وغنيت معاكم من قلبي. شكرًا لشركة روتانا وعلى رأسهم أخي سالم الهندي، شكرًا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات”. وختمت قائلة: “الله يعز ديرتي الكويت وياعسى أفراحها تدوم”.

كذلك احيا الحفل الفنان مطرف المطرف الذي قدّم ايضًا باقة من أغنياته بحضور الاستاذ سالم الهندي الذي استقبل الفنانَين خلال الحفل.

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ويستكمل مهرجان “فبراير الكويت ٢٠٢٤” احياء حفلاته الضخمة حيث سيحيي الليلة القادمة منه وتحديدًا في ٨ فبراير كل من الفنانَين أنغام وفؤاد عبد الواحد، وفي ٩ فبراير حفل للفنان ماجد المهندس. وفي ١٤ فبراير حفل الفنانَين أصالة وأحمد سعد، وفي ١٥ فبراير حفل للفنان نبيل شعيل وفرقة ميامي وحفل فني في ١٦ فبراير للفنان عبدالله الرويشد.