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ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل المصري أحمد زاهر الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون من خلال نشر صورة له عبر حسابه الخاص، و علق عليها بكلمات من الأسى حيث قال: "البقاءلله و الدوام لله توفي الي رحمه الله الدكتور علاء عبد العزيز ربنا يرحمه و يحسن اليه و يجعل مثواه الجنه هاتوحشني يا علاء اوي ربنا يصبر اسرتك و يصبرنا".
و كانت أكاديمية الفنون نعت الدكتور علاء عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - بكلمات من الأسى..أحمد زاهر ينعى الدكتور علاء عبد العزيز بعد رحيله عن عالمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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