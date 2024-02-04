بالصورة - بكلمات من الأسى..أحمد زاهر ينعى الدكتور علاء عبد العزيز بعد رحيله عن عالمنا

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل المصري أحمد زاهر الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون من خلال نشر صورة له عبر حسابه الخاص، و علق عليها بكلمات من الأسى حيث قال: "البقاءلله و الدوام لله توفي الي رحمه الله الدكتور علاء عبد العزيز ربنا يرحمه و يحسن اليه و يجعل مثواه الجنه هاتوحشني يا علاء اوي ربنا يصبر اسرتك و يصبرنا".



و كانت أكاديمية الفنون نعت الدكتور علاء عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

