بلحظات مميزة عاشاها سوياً..تامر حسين يعايد إبنته بيوم ميلادها بكلمات من الحب

ميرنا وليد - بيروت - عايد الشاعر المصري تامر حسين إبنته بمناسبة عيد ميلادها من خلال مقطع فيديو لهما عبر حسابه الخاص، و أظهر من خلاله لحظات مميزة عاشاها مع بعض، وعلق على المنشور بكلمات من الحب حيث قال: "4/2 عيد ميلاد ملكتي، عيد ميلاد سعيد لايوناي ،أحبك كثيراً يا توأم روحي".



وكانت آخر أعمال تامر حسين أغنية الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعنوان "بوسة" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة.

الأغنية باللهجة المصرية وشاركت كارول مقطع من العمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت قائلةً: “بوسة ‎على كل المواقع الموسيقية وقناتي على يوتيوب”. أغنية “بوسة” هي أولى أغنيات ألبوم كارول سماحة الجديد، وكانت كارول قد شوقت المتابعين على السوشيال ميديا من خلال عدة بوستات شاركتها عن الأغنية وآخرها كان عن موعد صدورها، وقالت فيه “رح نسمع مع بعض بوسة، أغنية مجنونة كتير من ألبومي الجديد، أحلى وأكبر بوسة منّي إلكن”. ويضم ألبوم كارول الجديد عدة أنماط موسيقية وغنائية مختلفة، ويتنوع بين اللهجتين المصرية واللبنانية.

