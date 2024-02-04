شاهد بنات انتصار الشريف يخطفن الأنظار بأصواتهن في أحدث ظهور

لفتت بنات مشهورة مواقع التواصل انتصار الشريف، الأنظار على منصات التواصل الاجتماعي بسبب جمال أصواتهن الساحرة.

وظهرت الابنتان وهما يغنيان بأصواتهن العذبة في إحدى المناسبات، مما جعلهما محط أنظار الجمهور.

وفي وقت سابق، أعلنت انتصار الشريف أنها تزوجت عندما كان عمرها ثلاثة عشر عامًا، وقد أنجبت طفلتها الأولى عندما بلغت السادسة عشرة من عمرها.

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