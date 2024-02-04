رمضان 2024.. شخصية أحمد فتحي فى مسلسل "ألف ليلة وليلة"

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان أحمد فتحي فى مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى.

شخصية أحمد فتحي فى ألف ليلة وليلة

حيث يجسد الفنان أحمد فتحي شخصية "السياف" في أحداث حيث يواصل فريق عمل المسلسل التصوير بكثافة بالغة للانتهاء من التصوير في الوقت المحدد، والتفرغ لأعمال المونتاج والمسكاج ليصبح العمل جاهزًا للعرض في موسم رمضان.

أبطال ألف ليلة وليلة

مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين والعمل تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل دعاية المسلسل الفترة المقبلة، تمهيداً لطرح المسلسل في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه.

من ناحية أخري، طرح الأربعاء الماضي فيلم «التجربة المكسيكية» بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من نجوم الفن بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم على مدار الـ 24 ساعة الماضية فقط 101 ألف جنيه، ليحتل الترتيب الخامس في شباك التذاكر، بينما اعتلى الصدارة فيلم الحريفة بطولة نور النبوي محققًا مليون و560 ألف جنيه.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي، وإنتاج الاء لاشين.

التجربة المكسيكية

وكان انطلق، تصوير فيلم "التجربة المكسيكية"، بعد تأجيل 3 سنوات، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى.



وأوضح المؤلف محمود حمدان فى تصريحات صحفية، أن الفيلم سيتم تصويره بمصر إلى جانب بعض المشاهد الخارجية فى المكسيك، موضحا أنه تم تغير كبير بالسيناريو.



الفيلم من بطولة عمرو عبد الجليل , بيومي فؤاد ، محمد ثروت ، محمود حافظ ، احمد فتحي ، ندا موسي ، ليلي عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، من اخراج شادي علي، منتج منفذ هاني عبد الله، ومن إنتاج الماسه هشام عبد الخالق.

من ناحية أخري شارك الفنان عمر عبد الجليل مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" حيث ظهر فى البوستر الرسمى وهو يقف على خشبة المسرح وحمل البوستر شعار "عن سيرة فنان ومسيرة أمة".

يشار إلي أن مسلسل "الضاحك الباكي" يتناول سيرة حياة الممثل الراحل نجيب الريحاني، من بطولة ​عمرو عبد الجليل​، فردوس عبد الحميد، ​هاجر الشرنوبي​، ​محمد سليمان​، ​محمد صلاح آدم​، تأليف ​محمد الغيطي​، إخراج محمد فاضل.