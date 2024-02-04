بالصور: شريهان تلفت الأنظار في زيارة للمتحف المصري الكبير

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شاركت الفنانة المصرية شريهان متابعيها على إنستغرام صورًا من زيارتها للمتحف المصري الكبير، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة نالت إعجاب الكثيرين.
وتألقت شريهان بفستان أبيض قصير وواسع يبرز جمالها وأناقتها، ونسقت معه حذاءً ذا كعب عالٍ باللون البيج وحقيبة صغيرة باللون البني.
وتجولت شريهان في المتحف والتقطت العديد من الصور التذكارية وسط اللوحات الفنية، معبرة عن إعجابها الشديد بالفنانين الموهوبين والفريق المذهل الذي يقف وراء هذا المشروع الاستثنائي.
وانهالت التعليقات من الجمهور على الصور، حيث أشادوا بإطلالة شريهان الأنيقة وجمالها الطبيعي.
يذكر أن آخر أعمال شريهان كان العرض المسرحي “كوكو شانيل” عام 2021.
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