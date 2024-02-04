شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يتراجع عن الاستقالة ويعود لممارسة مهامه كنقيب للموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع الفنان مصطفى كامل عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وعاد اليوم الأحد لممارسة مهامه مرة أخرى، بعد أن لوح كامل بالاستقاله قبل أسبوعين، إلا أن أعضاء مجلس الإدارة دعموه في أداء مهامه وأقنعوه بالاثناء عن قراره من أجل استكمال مسيرته فى خدمة النقابة والعاملين بها.

حرص مجلس أعضاء نقابة المهن الموسيقية على زيارة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل في منزله يطالبونه بالرجوع عن قرار استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، الذى ألمح به مؤخرًا، وأحضروا له تورتة، والتقى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أعضاء النقابة، حيث أعرب عن استيائه الشديد، وأكد أنه يتعرض للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الوقت الأمر الذي أغضبه.

وأجرى مصطفى كامل لقاءً مع الزميل علي الكشوطي في "تليفزيون الخليج 365" وقال خلاله:"أنني قدمت كل ما هو مميز خلال فترة عملي كنقيب للموسيقيين، بشكل أحاسب عليه أمام "الله" سبحانه وتعالي وأمام القانون، والحمدلله نقابة الموسيقيين نجحت في توفير الخدمات لأعضائها بجانب توفير المعاشات.

وأوضح مصطفى كامل:" أننا قد إستلمت نقابة الموسيقيين وكان معاش الموسيقي مبلغ 1035 جنية، والمعاش زاد بعد أن توليت المنصب بعام ليصبح 1556 جنية، وقد أعلنت أكثر من مرة، أن هذا المبلغ لا يُرضيني بالشكل الكافي، لأنني أطمح في زيادته أكثر من ذلك بكثير.



مصطفى كامل يتراجع عن استقالته ويعود لممارسة عمله