شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا ونيك جوناس خارج منزلهما بسبب العفن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الثنائى العالمى بريانكا شوبرا ونيك جوناس حفلًا مليئًا بالمرح لطفلتهما الصغيرة مالتي ماري للاحتفال بعيد ميلادها الثاني، ومع ذلك، سرعان ما تحولت هذه المناسبة السعيدة إلى حدث مؤسف للأحداث.

حيث أصيب منزل الثنائى بالعفن، ما اضطر الأسرة إلى إخلاء منزلهما الفاخر في كاليفورنيا، والذي اشتراه الثنائى في عام 2019 مقابل أكثر من 18 مليون دولار، وفقًا لما أبلغته PageSix.

يضم المنزل سبع غرف نوم ومسبحًا مع منتجع صحي وملعب كرة سلة داخلي ومسرح سينما خاص،ووفقًا للدعوى القضائية التي رفعها مدير شئون الثنائى، كان المبنى يحتوي على "عازل مسامي لتسرب المياه"، ما أدى إلى "التلوث بالعفن".



بريانكا شوبرا ونيك جوناس مع منزلهما

وبسبب هذه العدوى أصبح المبنى غير صالح للسكن تقريبًا وخطيرًا من الناحية الصحية، مما جعل من المستحيل على الأسرة البقاء في المنزل.

وأكدت الوثائق القانونية أن التلوث بالعفن في منزل الثنائى المشهور شكل خطراً على صحتهما، وكان عليهما الانتقال منه بشكل عاجل، ونتيجة لذلك، فإنهم يبحثون الآن عن منزل جديد يمكن أن يكون أكثر ملاءمة لهم.

ورفع محامو الزوجين دعوى قضائية زعموا فيها أن المنزل تعرض لأضرار جسيمة، ويسعى محاموا الملاك إلى سداد جميع تكاليف الإصلاح والتعويض عن فقدان الاستخدام والأضرار الأخرى، والتي ستقدر وحدها بأكثر من 1.5 مليون دولار لإصلاحها، وتقدر قيمة الأضرار الإجمالية بحوالي 2.5 مليون دولار.

على الرغم من أن مكان وجود العائلة الحالي لا يزال مجهولًا، تشير التقارير إلى أن الزوجين قد وجدا سكنًا جديدًا آمنًا ومريحًا لهما ولابنتهما، بينما يتم إصلاح قصرهما، وتتوخى المغنية والممثلة الحذر الشديد بشأن تربية ابنتهما وهما مصممان على توفير بيئة صحية لها.