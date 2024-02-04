شكرا لقرائتكم خبر عن دياب وأحمد العوضي وعصام عمر وداش سنة أولى بطولة في رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان المبارك، الذى يمتلئ بالعديد من الأعمال الدرامية المميزة، حيث إننا على موعد مع وجبة دسمة من الدراما المختلفة على جميع الفئات تجهزها الشركة المنتحدة للخدمات الإعلامية للجمهور المصرى والعربى، ويشهد الموسم الدرامى المقبل تواجد نجوم يحصلون على فرصة البطولة المطلقة للمرة الأولى في دراما رمضان، حيث يتواجد كل من النجوم أحمد العوضى ودياب والشبان أحمد داش وعصام عمر، وخلال السطور التالية نستعرض معلومات عن أعمالهم الدرامية ، وهى كالتالى:

أحمد العوضى

يقدم أحمد العوضى سنة أولى بطولة مطلقة بمسلسل "حق عرب" ويشارك في بطولته كلا من رياض الخولى وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

دياب

ويقدم دياب أولى بطولاته المطلقة في دراما رمضان بمسلسل "مليحة" الذى يتناول القضية الفلسطينية ، ومكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من ميرفت أمين، اشرف زكى، وحنان سيلمان، وأخرون، تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفه.

عصام عمر وأحمد داش

ويقدم الشبان أحمد داش وعصام عمر أولى تجاربهم المطلقة في رمضان بمسلسل" مسار اجبارى" الذى يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كلا من صابرين، بسمة، رشدى الشامى، مى الغيطى، محسن منصور، جورى بكر، وآخرون، إخراج نادين خان .