بالفيديو- زينة مكي تستمتع بوقتها على الثلج..و هكذا وصفت أول تجربة تزلج لها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية زينة مكي مقطع فيديو لها أثناء ممارستها رياضة التزلج على الثلج و ذلك عبر حسابها الخاص، و ظهرت زينة مرتديةً ملابس شتوية ، كما و قالت أنها هذه أول مرة تمارس فيها رياضة التزلج على الثلج، حيث علقت بالقول: "اصنعها!! المرة الأولى التي أتزلج فيها على الإطلاق.

تحياتي لمزيد من الحياة واندفاع الأدرينالين ".

وكانت زينة قد نشرت مقطع فيديو لها برفقة والدها الصحافي أحمد، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده.

وشاركت زينة مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو يوثق أبرز ذكرياتها مع والدها منذ الطفولة.

وأرفقت زينة مقطع الفيديو بتعليق، قالت فيه: "كل عام وأنت حبيبي وسندي وصديقي ومصدر إلهامي، كل عام وأنا شبهك وحتة منك، بحبك بابا".

كما واختارت زينة أغنية "بنت ابويا" للفنانة هناء يسري.

