نارين بيوتي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. وهذه أبرز إطلالاتهما سوياً

ميرنا وليد - بيروت - حرصت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي بقطع إجازتها التي تقضيها برفقة خطيبها في المملكة العربية السعودية، وعادت إلى منزلها كي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها شيرين، التي أصبحت تبلغ من العمر 20 عاماً.

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وشاركت نارين الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص من المملكة العربية السعودية، وكتبت: "بس كان لازم إرجع.. لأنو اليوم عيد ميلاد آخر العنقود".

كما شاركت صور لها برفقة شيرين وقالب حلوى، وكتبت: "أمورة البيت صار عمرها 20.. سنة الله يخليلنا ياكي.. ويبعتلك كل شي حلو بحياتك. واضل اشتري لبس وانتي تسرقي".

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لليوتيوبر السورية نارين بيوتي تتحدث فيه عن لقائها بالفنان اللبناني مروان خوري وزوجته ندى رمال في "جوي أووردز".

وكشفت نارين في الفيديو ان ندى رمال قالت لها انها تتابعها، الأمر الذي أسعدها كثيرا.

وكانت كشفت نارين بيوتي عن موعد زفافها على خطيبها رجل الأعمال رامي سامو وذلك على هامش مشاركتها في حفل Joy Awards في المملكة العربية السعودية. وقالت ان الزفاف سيكون الصيف المقبل في 2024 الا انها لا زالت لم تبدأ بالتحضيرات حتى الان مشيرة الى انها ستبدأ قريباً جداً.