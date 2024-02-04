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ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري هاني شاكر البوستر الترويجي الأول لعمله المنتظر و ذلك عبر حسابه الخاص، و حمس الجمهور لهذا العمل حيث أنه لم يكشف عن إسمه أو أي شيء أخر، بل إكتفى بالتعليق بـ" قريباً".
و في قوت سابق، حل هاني شاكر ضيفاً على برنامج "أحلام ألف ليلة وليلة" الذي تقدمه الفنانة الإماراتية أحلام، وقد تميزت الحلقة بالعفوية والصراحة وتضمّنت الكثير من الأغاني الجميلة.
وقدم الفنانين أغنية مشتركة كديو وهي أغنية "عيون القلب" للفنانة المصرية نجاة الصغيرة، وشاركت أحلام هاني شاكر غنائها باللهجة المصرية، لتكون إحدى المرات النادرة التي تقدم فيها أغنية باللهجة المصرية، وقد أشاد هاني بغنائها وصوتها، وقال: "صوتك جميل وأتمنى تتكرر تاني، ونعمل غنوة أنا وإنتي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالبوستر التحفيذي الأول.. هاني شاكر يشعل حماس الجمهور لأعماله المنتظرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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