أحمد سعد يساند مصر في أزمة الدولار .. ماذا فعل؟ (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان أحمد سعد، خلال مقطع فيديو، تبرعه بمبلغ مالي ضخم لمساندة الاقتصاد المصري، وذلك من أجره الذي يتقاضاه من حفلاته الغنائية خارج البلاد.

وقال أحمد سعد، خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”:" الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفتره الأخيرة تحتاج لدعم ووقوف أبنائها اولاً، لذلك بادرت بأن أتبرع بـ 50 ألف دولار كدعم للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا القرار كان من تلقاء نفسه ".

وكان أحمد سعد، أحيا اخيرًا حفلا جماهيريا ضخما بالقرية العالمية بدبي داخل الآمارات العربيه المتحدة وسط حضور كبير، والذي تخطى ال40 ألف متفرج ، وهو الحفل الذي ظهر خلاله شقيقة الفنان عمرو سعد.



آخر الإصدارات الغنائية للفنان أحمد سعد

أغنية "ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

كلمات أغنية "ياليالي” أحمد سعد وروبي

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".