شريهان عن زيارتها للمتحف المصري الكبير: انطباعات لا تُنسى

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة شريهان على مشاركة جمهورها صورًا لها من زيارتها للمتحف المصري الكبير.

حيث نشرت شريهان عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، صور من هذه الزيارة، وكتبت قائلة: أمسية لا تنسى في المتحف المصري الكبير مع عزيزتي مي، التي قدمت لي معاينة خاصة للمعرض الفني الذي يستضيفه المتحف هذا الأسبوع».

وأضافت: «لقد غادرت المتحف مع انطباعات لا تُنسى عن الفنانين الموهوبين حقًا، بالإضافة إلى الفريق المذهل الذي يقف وراء المشروع الاستثنائي الموجود في المتحف المصري الكبير أتمنى لهم كل التوفيق في العالم».

كانت شاركت الفنانة شريهان جمهورها رسالة دعم القضية والشعب الفلسطيني، حيث كتبت عبر حسابها على موقع إنستجرام قائلة: «الكيان الصهيوني المحتل الإرهابي إلى زوال».

كما كتبت شريهان آيه من سورة الحشر: «لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ».

وكان حرص النجمان محمد رمضان وزينة على حضور حفل زفاف "هند" إبنة نهلة العوضى - أخت النجمة شيريهان الكبرى - الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأشعل رمضان أجواء الحفل بغنائه أكثر من أغنية تفاعل معها الحضور الذين التفوا حوله أثناء الغناء، كمان تفاعلن زينة أيضا مع أغانى محمد رمضان بالتصفيق مع الحضور.



وكانت تمنت الفنانة شريهان الشفاء العاجل للنجمة إسعاد يونس بعد إجرائها عملية جراحية.

ونشرت صورة لها عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت قائلة: "له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".

وكانت الفنانة إسعاد يونس أجرت عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على سلم منزلها.

وكتب الحساب الرسمي لها على "الفيسبوك": "أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عمليه جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء".