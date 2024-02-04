"صاحبة السعادة" تستضيف ليلى زاهر وهشام جمال غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يحل غدا الاثنين الموافق 5 فبراير الفنان هشام جمال والفنانة الشابة ليلى زاهر، ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" والتي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على شاشة "DMC".

وكان هشام جمال، كشف عن صور من حفل خطوبته على الفنانة ليلى زاهر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من خلال مسلسل "في بيتنا روبوت"، والذي شارك في بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف.

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