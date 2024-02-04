"الكل كان بيتعامل معاه بقسوة بسبب إدمانه".. ماذا قالت أنغام عن عمها عماد عبدالحليم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب عماد عبدالحليم، الذي تنبأ له الكثير بنجاح كبير حتى إن العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ منحه اسمه إيمانا بموهبته.

أنغام تحدثت عن عمها المطرب الراحل عماد عبدالحليم وقالت إنه كان بمثابة شقيقها الأكبر نظرا لأن فارق السن بينهما كان 13 عام فقط

وقالت أنغام عن عمها مع الإعلامي أنس بوخش: "عمي كان شخصية ما جاش زيها في كل حاجة، وكان صاحبي وكنت مهمة أوي عنده، وهو فتى أحلامي والراجل اللي بحب شكله، وكان دمه خفيف وطيب جدا وحنون على الكل".

وعن رحيله في عمر الـ 35 سنة، قالت: "كنت أعلم أن هذه ستكون النتيجة وطريقة حياته موت محتوم، لم يكن هناك وعي لاستيعاب شاب مدمن، كان الجميع يتعامل معه بقسوة شديدة، لم يتعاملوا معه كمريض يحتاج مساعدة، على الرغم من أنه كان يطلب المساعدة".

وفي برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، بكت أنغام أثناء حديثها عن عمها قائلة: "أبويا كان عملي أغنية يا طيب وكل عمامي غنوا كورال معايا وهو كان واحد من كورال الأغنية، وعمي عماد كان بيشجعني جدا، وافتقدته جدا لما اتوفى "

عماد عبدالحليم رحل عن عمر يناهز 35 عاما بعدما وجدت جثته ملقاة في أحد الشوارع، بعد جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته في أوج شهرته.