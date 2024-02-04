هاني شاكر يكشف عن بوستر أحدث أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان هاني شاكر عن بوستر أحدث أغانيه الجديدة، والتي لم يكشف عن اسمها.

ونشر شاكر البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "قريبا".

يذكر أن الفنان هاني شاكر من المقرر أن يحيي حفلًا غنائيًا يوم 13 فبراير الجاري بمناسبة عيد الحب.

يذكر أن "شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه "بلاد البخت" وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة.

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