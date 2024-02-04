شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. جيلان علاء زميلة نيللي كريم بالعمل فى "فراولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة جيلان علاء في بطولة مسلسل "فراولة" المكون من 15 حلقة، مع النجمة نيللى كريم والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية "خيرية" زميلة فراولة (نيللى كريم) في العمل وتكون معها في كل المراحل التي تمر بها.



جيلان علاء مع نيللى كريم وتونى ماهر

مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

ويسجل "فراولة" التعاون الثانى بين جيلان علاء ونيللى كريم بعد مسلسل "فاتن أمل حربى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2022، وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وكان آخر أعمال جيلان علاء ظهور كضيفة شرف خلال حلقة من حلقات مسلسل "نص التانى" مع على ربيع والمكون من 10 حلقات وشارك في بطولته محمود البزاوى، سلوى عثمان، محمد محمود وضيوف الشرف ميرنا نور الدين، ياسمين رئيس، أسماء أبو اليزيد، وفاء عامر، رنا رئيس، بسنت شوقى وتأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.