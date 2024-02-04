شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة الفنانة تارا عماد بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة تارا عماد، عن موعد إقامة عزاء والدتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث تتلقى العزاء يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.





وحرص الفنانون يسرا وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، أحمد حاتم، وسلمى أبو ضيف على حضور جنازة والدة الفنانة تارا عماد بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، من أجل مساندة صديقتهم وتقديم الدعم لها فى هذه اللحظات الصعبة.

وتوفيت والدة الفنانة تارا عماد، أمس حيث أعلنت الفنانة عن وفاة والدتها عبر خاصية الاستورى بموقع إنستجرام وقالت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم اغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

يشار إلى أن آخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.