شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم Argylle: تم استبعاد هنرى كافيل من شخصية جيمس بوند بسبب سنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ماثيو فون، مخرج فيلم Argylle، عن أن الممثل العالمى هنري كافيل كان على وشك أن يلعب دور جيمس بوند بدلاً من النجم العالمى دانييل كريج، حيث أعلن فون عن الأمر خلال ترويج الثنائى لفيلمها الجديد Argylle في مقابلة أجريت مؤخرًا مع SiriusXM.

وصرح فون: "عندما كان كافيل يختبر أداء بوند، كنت في باينوود، وكان دانيال كذلك في نفس الوقت، كنت أذهب وألتقي بدانيال وكنت اتسأل حول ما يحدث، وأخبرنى كريج أن هناك هذا الشاب الذى يدعى هنري كافيل، وأعتقد الأول أنهم يرونه أيضًا في الدور، خاصة مع وصول الثنائى كريج وكافيل إلى التصفيات الخاصة بالشخصية".



هنري كافيل ودانيال كريج

وتابع فون قائلاً: "وأنا أعلم أن المخرج فضل تجربة الأداء الخاصة بـ كافيل، إلا أن المنتج باربرا بروكلي فضل كريج حيث أشاروا إلى صغر سن كافيل".

أشار كافيل، الذي لا يزال مرتبطًا بدور 007، إلى أن كريج "قام بعمل رائع" بتكراره لشخصية الجاسوس الشهيرة، والتي بدأت مع Casino Royale عام 2006.

وأضاف كافيل: "لقد قام هو وجميع المشاركين ببث حياة جديدة في سلسلة الأفلام"، وأكد كافيل، الذي يلعب دور جاسوس لطيف لا يختلف كثيرًا عن جيمس بوند في فيلمه الجديد Argylle، إنه لا يعتقد أن الفيلم سيضر بفرصه في لعب دور 007 في المستقبل.

وتابع كافيل:" سواء تم استبعادي من بوند بسبب هذا أم لا، فهذا أمر متروك لباربرا بروكلي والمنتج السيد ويلسون".