تارا عماد تكشف تفاصيل مراسم عزاء والدتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية تارا عماد عن تفاصيل مراسم عزاء والدتها عبر حسابها الخاص، المقرر أن يقام يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتبت تارا عماد: "سيقام عزاء والدتي الحبيبة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد يوم الثلاثاء القادم 6 فبراير.. نسألكم الدعاء".

وقد توفيت والدة الشابة تارا عماد، ليلة أمس وكتبت عبر حسابها : "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

وأضافت تارا عماد: انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد.. اللهم اغفر لها وارحمها وقبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

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