ميرنا وليد - بيروت - ضج مؤخراً خبر دخول الفنان المصري أحمد سعد عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعلاقة عاطفية جدية مع فنانة شهيرة، وذلك بعد مرور فترة على طلاقه من زواجه الرابع.

وعن هذه الأخبار، قال أحمد سعد، نافية كل هذه الأخبار: "الجميع يتداولون أخبارًا عن زواجي، أنا ليس لدي أي علم بها، ولا أعلم من أين أتوا بتلك الأخبار، ولكن أتمنى أن أكون عريسًا جديدًا في عام 2024".

وعن حقيقة توجيهه أغنية "باعتذرلك" لطليقته علياء بسيوني، قال: "بالفعل هناك شخصية وجهتُ لها اعتذارًا خلال الأغنية، ولكن هذه الشخصية هي ابنتي الصغرى، فأنا أعتذر لها من خلالكم أيضًا؛ بسبب عدم تواجدي رفقتها في الوقت الراهن".

كانت هذه تفاصيل خبر خبر زواج أحمد سعد للمرة الخامسة من فنانة يضج.. وهذا ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.