رنا رئيس تنضم لأسرة مسلسل "للأذكياء فقط" في المارثون الرمضاني المقبل 2024

ياسر رشاد - القاهرة - انضمت الفنانة الشابة رنا رئيس لأسرة مسلسل "للأذكياء فقط"، في السباق الرمضاني المقبل 2024.

يدور مسلسل "للأذكياء فقط" في إطار كوميدي ويشارك في بطولته حمدي الميرغني وكريم عفيفي ومن إخراج محمد حماقي.

رنا رئيس

من ناحية أخري، تنتظر رنا رئيس عرض مسلسل "إنترفيو" وهو أول بطولة لها، عبر منصة Watch It.

والمسلسل أول تجربة للممثل السوري خالد شباط في الدراما المصرية، ويشارك في بطولته ميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

من جهة أخري، يذكر أن رنا رئيس عرض لها مؤخرا في دور العرض السينمائية فيلم "عصابة عظيمة".

فيلم عصابة عظيمة

أحداث فيلم "عصابة عظيمة"

وتدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

أبطال فيلم "عصابة عظيمة"

يشارك في التمثيل بفيلم "عصابة عظيمة"، مطرب المهرجانات مصطفى عنبة، ويؤدي عددا من الأغنيات على طريقة الرباعيات خلال الفيلم، ويشارك كضيوف شرف في الفيلم مجموعة من نجوم الفن، وهو من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.