تعيد اللهجة العراقية.. ديانا حداد تطلق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كل الهلا"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "كل الهلا" عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

تفاصيل أغنية كل الهلا

تعود أغنية "كل الهلا" من كلمات مأمون النطاح، الحان محمود التركي توزيع حسام كامل ومن انتاج ديانا حداد نفسها.

الأغنية باللهجة العراقية، تتميز بإيقاع سريع شعبي، تعبّر فيها حداد عن مشاعر الحب والشوق وتتغزل فيها بالحبيب المعشوق.

أطلقت ديانا حداد عن الأغنية للمرة الأولى ضمن الحفل الذي أحيته في مدينة العلا السعودية شهر ديسمبر الماضي، على مسرح قاعة مرايا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها ديانا حداد اللهجة العراقية، فقد قدّمت في السابق مجموعة من الأغنيات العراقية منها: "ما نستمر"، و"يمك مزاجي".

وحصلت الأغنية، على قرابة 100 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب، خلال أقل من يوم واحد من طرحها.