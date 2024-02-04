موعد ومكان عزاء والدة تارا عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة تارا عماد عن موعد ومكان عزاء والدتها، التي رحلت أمس السبت.

ونشرت تارا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تكشف فيها موعد عزاء والدتها.

وكتبت تارا: "سيقام عزاء والدتي الحبيبة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد يوم الثلاثاء القادم 6 فبراير.. نسألكم الدعاء".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازة والدة الفنانة تارا عماد والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس السبت 3 فبراير.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم الأحد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وشهدت حضور: الفنانة بسنت شوقي، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة عفاف مصطفى، الفنان أحمد داود، الفنان عزوز عادل، الفنان أحمد حاتم، الفنانة ريهام عبدالغفور.

تارا عماد أعلنت وفاة والدتها مساء السبت، ونشرت على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)".

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